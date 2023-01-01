Отражатель FST RD-051RHG 5-в-1, 60х90 см, c ручкой
Код товара : УТ-00046240
Артикул : УТ-00000250
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Данная модель включает пять рабочих поверхностей - золотисто-серебристую, серебристую, чёрную, белую и просветную. Золотистая поверхность обеспечит теплый свет, серебристая - яркое контрастное освещение, черная - затемнит необходимые участки и отсечет лишний свет, белая создаст более мягкий отраженный свет, поверхность белая на просвет создаст мягкий рассеянный свет.
Отражатель оснащен тремя ручками для удобства пользования и чехлом. Отражатель легко складывается и удобен при переноске.