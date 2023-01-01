Набор для чистки универсальный FST MobileKit-1
Код товара : УТ-00032222
Артикул : УТ-00000783
2 420 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Универсальный портативный комплект для чистки объективов и матриц. Храните его дома или возьмите с собой в путешествие. Включает жидкости для чистки, салфетки, грушу и карандаш для оптики, всё размещается в компактном футляре на молнии.
Комплектация:
- Жидкость для чистки оптики, 30мл - 1 шт.
- Жидкость для чистки матриц, 15мл - 1 шт.
- Чистящая салфетка из микрофибры - 4 шт.
- Мини-швабра для чистки APS-C-матриц (16 мм) - 6 шт.
- Груша для сдувания пыли - 1 шт.
- Влажная антибактериальная салфетка для рук - 4 шт.
- Чистящие салфетки для оптики (бумажные) - 50 шт.
- Чистящий карандаш для оптики - 1 шт.
- Компактный футляр - 1 шт.