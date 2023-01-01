Лампа галогенная FST ML-075W 75 Вт, G6,35
Код товара : УТ-00067368
Артикул : УТ-00000364
200 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Пилотная лампа средней мощности FST ML-075 подойдёт для использования в импульсных вспышках, не оснащенных системами активного охлаждения. Мощность лампы соответствует условиям для портретной и предметной съёмки.