Описание

Лайткуб FST LT-60B LED со светодиодным освещением - идеальное изобретение для создания качественных предметных фотоизображений и вполне самодостаточное оборудование для мини фотостудии. Из линейки аналогичных моделей он отличается габаритами 60х60х60 см и комплектацией в дополнение к лайткубу приложены 3 сменных фона, белый, оранжевый и черный. Они легко устанавливаются внутри конструкции и позволяют добиться нужного результата. Данное оборудование для студии позволяет делать фото малогабаритных предметов.

В светодиодных панелях, которые идут в комплекте есть возможность изменения мощности и цветовой температуры. Для этого надо установить нужный фон и подключить устройство к сети. Предмет устанавливается внутри лайтбокса. За счет яркого освещения, отражающих стенок устройства и сглаженных, незаметных переходов от вертикальных к горизонтальным поверхностям, создается нужный эффект обволакивающего света и отсутствия заднего плана. Ничто не отвлекает от изображаемого предмета, все внимание сосредоточено только на нем. Лайтбокс используется в профессиональной и любительской фотостудии. В комплект оборудования входит блок питания и светодиоды.

Характеристики: