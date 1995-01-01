Лайткуб FST LT-60B LED, светодиодный, 60 х 60 х 60 см
Код товара : УТ-00072483
Артикул : 00-00000287
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Лайткуб FST LT-60B LED со светодиодным освещением - идеальное изобретение для создания качественных предметных фотоизображений и вполне самодостаточное оборудование для мини фотостудии. Из линейки аналогичных моделей он отличается габаритами 60х60х60 см и комплектацией в дополнение к лайткубу приложены 3 сменных фона, белый, оранжевый и черный. Они легко устанавливаются внутри конструкции и позволяют добиться нужного результата. Данное оборудование для студии позволяет делать фото малогабаритных предметов.
В светодиодных панелях, которые идут в комплекте есть возможность изменения мощности и цветовой температуры. Для этого надо установить нужный фон и подключить устройство к сети. Предмет устанавливается внутри лайтбокса. За счет яркого освещения, отражающих стенок устройства и сглаженных, незаметных переходов от вертикальных к горизонтальным поверхностям, создается нужный эффект обволакивающего света и отсутствия заднего плана. Ничто не отвлекает от изображаемого предмета, все внимание сосредоточено только на нем. Лайтбокс используется в профессиональной и любительской фотостудии. В комплект оборудования входит блок питания и светодиоды.
Характеристики:
- Светодиодное освещение 35 Ватт - 2 шт
- Количество светодиодов - 126 шт
- Цветовая температура - 3200 - 5500 К
- Блок питания - 1 шт
- Фоны в комплекте: белый, оранжевый и черный - по 1 шт
- Размеры: 60 х 60 х 60 см