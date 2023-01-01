Портативная студия FST LT-200 LED, 120 х 100 х 200 см, с подсветкой
Код товара : УТ-00033349
Артикул : УТ-00000370
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
18 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Портативная студия FST LT-200 позволяет фотографировать детей и взрослых в полный рост (съемка на документы, съемка для каталогов одежды), ее также можно положить на бок для съемки длинных предметов (музыкальные инструменты, большие игрушки и т.д.).
На разборный трубчатый каркас натягивается тканевый корпус, снаружи черный, внутри - металлизированный, серебристый. Фон крепится с помощью зажимов: в комплекте идут 3 шт., дополнительные можно приобрести отдельно. Фонов в комплекте тоже 3: черный, белый и голубой.
Для равномерного освещения в комплекте идут 8 светодиодных панелей 5х60 см, мощностью 50 Вт каждая, которые крепятся на каркасе с помощью неодимовых магнитов и поворачиваются в креплениях. Вы можете располагать панели любым удобным способом: спереди, сзади, выше или ниже, для создания необходимого светового рисунка. Поверх панелей можно установить тканевые рассеиватели (2 шт. в комплекте). Боковые стенки расстегиваются для добавления другого светового оборудования.
Весь комплект складывается в сумку, легко транспортируется и быстро готовится к съемке.