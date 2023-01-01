Стойка-журавль FST LSB-10 изготовлена из прочного алюминиевого сплава, безопасная нагрузка составляет 3 - 5 кг (в зависимости от степени выноса). Высота регулируется в пределах от 132 до 185 см, длина журавля – от 1.1 до 2.1 метра. В качестве противовеса используется сумка для балласта. Сам балласт (например, песок, не входит в комплект). LSB-10 может также использоваться как высокая вертикальная стойка: для этого журавль извлекается из своего держателя и соединяется с центральной штангой в качестве дополнительных секций.