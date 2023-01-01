Стойка FST LS-806, 256 см, до 6 кг, пружинный амортизатор (уцененный)
Код товара : УТ-00068664
Артикул : 00-00000137 (У)
Причина уценки:
Нет упаковки
26%
3 770 ₽
2 799 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка для студийного оборудования. Выдерживает нагрузку до 6 кг, что позволяет использовать ее с большинством современных осветителей, а также для крепления фона. Максимальная высота: 256 см, минимальная: 109 см. Пружинный амортизатор защищает осветители от поломки при самопроизвольном складывании плохо закрепленных секций. Крепление 5/8".