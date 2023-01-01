Стойка FST LS-805, 244 см, до 4 кг, пружинный амортизатор
Код товара : УТ-00029211
Артикул : 00-00000138
2 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.300
Описание
Средняя стойка, подходящая для большинства осветителей: максимальная нагрузка составляет 4 кг. Максимальная высота: 244 см, для безопасности плохо закрепленного оборудования присутствует пружинный амортизатор. Материал корпуса и замков: алюминий. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".
- Материал: алюминий.
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Минимальная рабочая высота: 106.5 см
- Максимальная высота: 244 см
- Количество секций: 3
- Амортизация: пружинная
- Вес: 1.6 кг