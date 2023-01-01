Средняя стойка, подходящая для большинства осветителей: максимальная нагрузка составляет 4 кг. Максимальная высота: 244 см, для безопасности плохо закрепленного оборудования присутствует пружинный амортизатор. Материал корпуса и замков: алюминий. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".