Прочная стальная стойка типа C-Stand с перекладиной может использоваться для крепления осветителей, отражателей, флагов и так далее. Длина наклонной стрелы составляет 127 см. Все элементы выполнены только из металла, пластик не используется, что обеспечивает высокую нагрузку: до 10 кг. Скользящая нога позволяет установить стойку вертикально на неровной поверхности.