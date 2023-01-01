Стойка FST LS-330 C-Stand с перекладиной, 330 см, до 10 кг
Код товара : УТ-00056852
Артикул : УТ-00000289
14 850 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Прочная стальная стойка типа C-Stand с перекладиной может использоваться для крепления осветителей, отражателей, флагов и так далее. Длина наклонной стрелы составляет 127 см. Все элементы выполнены только из металла, пластик не используется, что обеспечивает высокую нагрузку: до 10 кг. Скользящая нога позволяет установить стойку вертикально на неровной поверхности.
Технические характеристики
- Длина стрелы: 127 см
- Вес: 9 кг
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Рабочая высота: 157–330 см
- Диаметры сегментов: 25, 30, 35 мм
- Диаметр ноги: 25 мм
- Длина в сложенном виде: 74 см