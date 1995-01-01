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Стойка FST LS-280, 280 см, до 10 кг (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075004 Артикул : УТ-00000129 (у)

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Высокая стойка с грузоподъемностью 10 кг может использоваться не только для обычной установки осветителей, но и в качестве базы для легких журавлей. Прочная и устойчивая металлическая конструкция. Максимальная высота составляет 280 см, минимальная – 96 см. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4". Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка, царапина 22% 3 335 ₽ 2 599 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Высокая стойка с грузоподъемностью 10 кг может использоваться не только для обычной установки осветителей, но и в качестве базы для легких журавлей. Прочная и устойчивая металлическая конструкция. Максимальная высота составляет 280 см, минимальная – 96 см. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4". Материал: алюминий.

Максимальная нагрузка: 10 кг

Высота в сложенном состоянии: 105 см

Минимальная рабочая высота: 96 см

Максимальная высота: 280 см

Количество секций: 3 (35-30-25 мм)

Амортизация: нет

Вес: 1.8 кг

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