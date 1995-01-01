Стойка FST LS-220, 220 см, до 3 кг (уцененный)
Код товара : УТ-00075541
Артикул : УТ-00000351 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
19%
1 728 ₽
1 399 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Алюминиевая трехсекционная студийная стойка максимальной высотой 220 см, безопасная нагрузка: до 3 кг, вес: 1.06 кг. Верхнее крепление: стандартный спигот 5/8" с винтом 1/4" (встроенный, не снимается). Хорошо подходит для установки легких вспышек, отражателей и тому подобного оборудования. Амортизация отсутствует.
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