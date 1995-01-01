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Стойка FST LS-220, 220 см, до 3 кг (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075541 Артикул : УТ-00000351 (у)



Алюминиевая трехсекционная студийная стойка максимальной высотой 220 см, безопасная нагрузка: до 3 кг, вес: 1.06 кг. Верхнее крепление: стандартный спигот 5/8" с винтом 1/4" (встроенный, не снимается). Хорошо подходит для установки легких вспышек, отражателей и тому подобного оборудования. Амортизация отсутствует. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 19% 1 728 ₽ 1 399 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Алюминиевая трехсекционная студийная стойка максимальной высотой 220 см, безопасная нагрузка: до 3 кг, вес: 1.06 кг. Верхнее крепление: стандартный спигот 5/8" с винтом 1/4" (встроенный, не снимается). Хорошо подходит для установки легких вспышек, отражателей и тому подобного оборудования. Амортизация отсутствует.

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