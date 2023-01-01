Алюминиевая трехсекционная студийная стойка максимальной высотой 220 см, безопасная нагрузка: до 3 кг, вес: 1.06 кг. Верхнее крепление: стандартный спигот 5/8" с винтом 1/4" (встроенный, не снимается). Хорошо подходит для установки легких вспышек, отражателей и тому подобного оборудования. Амортизация отсутствует.