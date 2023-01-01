Стойка FST LS-220, 220 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00042844
Артикул : УТ-00000351
1 750 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.700
Описание
Алюминиевая трехсекционная студийная стойка максимальной высотой 220 см, безопасная нагрузка: до 3 кг, вес: 1.06 кг. Верхнее крепление: стандартный спигот 5/8" с винтом 1/4" (встроенный, не снимается). Хорошо подходит для установки легких вспышек, отражателей и тому подобного оборудования. Амортизация отсутствует.