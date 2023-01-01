Описание

Кольцевой светодиодный осветитель – универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для визажистов, мастеров маникюра и других косметологических процедур. Мягкий свет, схожий с освещением гримерного зеркала, получается благодаря кольцевой форме осветителя (съемка ведется через кольцо) и плотной матовой рассеивающей поверхности. Также отметим популярный в наши дни эффект ореола вокруг зрачка при портретной съёмке. Регулируемая цветовая температура поможет подстроиться практически под любое окружающее освещение: дневной солнечный свет из окна или лампы накаливания в гримерной. Предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов типа Sony NP-F, что позволяет использовать прибор дома, в студии и на уличных локациях.

Для установки дополнительного оборудования в лампе предусмотрены сразу 5 разъемов типа «холодный башмак» (два внутри кольца, три снаружи), а также два резьбовых штативных гнезда 1/4" в нижней части. Также есть USB-порт для подзарядки мобильного устройства.