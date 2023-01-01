Осветитель FST LED 18-RLR, светодиодный, 60 Вт, 2700-5600К
Код товара : УТ-00047952
Артикул : УТ-00000720
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%
Индекс CRI
90
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Комплектация
универсальное крепление для смартфонов, сетевой адаптер, сумка для хранения и переноски
Описание
Кольцевой светодиодный осветитель – универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для визажистов, мастеров маникюра и других косметологических процедур. Мягкий свет, схожий с освещением гримерного зеркала, получается благодаря кольцевой форме осветителя (съемка ведется через кольцо) и плотной матовой рассеивающей поверхности. Также отметим популярный в наши дни эффект ореола вокруг зрачка при портретной съёмке. Регулируемая цветовая температура поможет подстроиться практически под любое окружающее освещение: дневной солнечный свет из окна или лампы накаливания в гримерной. Предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов типа Sony NP-F, что позволяет использовать прибор дома, в студии и на уличных локациях.
Для установки дополнительного оборудования в лампе предусмотрены сразу 5 разъемов типа «холодный башмак» (два внутри кольца, три снаружи), а также два резьбовых штативных гнезда 1/4" в нижней части. Также есть USB-порт для подзарядки мобильного устройства.