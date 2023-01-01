Описание

Светодиодная кольцевая панель может использоваться как для съемки насквозь, так и для бокового освещения. Обладает высокой мощностью – 55 Вт, встроенный матовый рассеиватель создает мягкий свет. Цветовая температура регулируется: от «теплого» 3200 К до «холодного» дневного света 5500 К, яркость также настраивается от 10 до 100%. Прибор работает только от сети, использование аккумуляторов не предусмотрено. В комплекте наклонный кронштейн для установки на студийной стойке, держатель для телефона, шаровая штативная головка для телефона или камеры и зеркало диаметром 15 см (обратная сторона с увеличением).

FST LED 18-RL II может использоваться не только как многоцелевой осветительный прибор для фото- или видеосъемки, но и как зеркало с регулируемой подсветкой для ежедневного макияжа.

Внешний диаметр осветителя: 48 см

Внутренний диаметр: 35.5 см