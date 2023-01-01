Осветитель кольцевой FST LED 18-RL II, светодиодный, 3200-5500К, 55 Вт
Код товара : УТ-00032914
Артикул : УТ-00000448
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
55 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%, плавная
Индекс CRI
83
Световой поток, лм
4800
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
да, 100-240 В, 50/60 Гц
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
1.3 кг
Вес (брутто), г
2.000
Комплектация
кольцевой осветитель, держатель для мобильных устройств (2 шт), штативная шаровая головка, сетевой адаптер, двустороннее зеркало 15 см, чехол для аксессуаров, чехол для всего комплекта
Описание
Светодиодная кольцевая панель может использоваться как для съемки насквозь, так и для бокового освещения. Обладает высокой мощностью – 55 Вт, встроенный матовый рассеиватель создает мягкий свет. Цветовая температура регулируется: от «теплого» 3200 К до «холодного» дневного света 5500 К, яркость также настраивается от 10 до 100%. Прибор работает только от сети, использование аккумуляторов не предусмотрено. В комплекте наклонный кронштейн для установки на студийной стойке, держатель для телефона, шаровая штативная головка для телефона или камеры и зеркало диаметром 15 см (обратная сторона с увеличением).
FST LED 18-RL II может использоваться не только как многоцелевой осветительный прибор для фото- или видеосъемки, но и как зеркало с регулируемой подсветкой для ежедневного макияжа.
Внешний диаметр осветителя: 48 см
Внутренний диаметр: 35.5 см