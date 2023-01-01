Набор изготовлен из прочных и долговечных материалов. Набор поставляется в специальной сумке, поэтому проблем с хранением и транспортировкой у вас не возникнет. Комплект постоянного света состоит из двух светодиодных осветителей, двух стоек высотой 2 м и двух софтбоксов 50x70 см. Комплект упаковывается в удобную сумку для транспортировки.