Комплект постоянного света FST LED-1682RGB KIT, светодиодный, RGB, 2700-5500К, 2х45 Вт
Код товара : УТ-00060212
Артикул : 00-00000212
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Набор изготовлен из прочных и долговечных материалов. Набор поставляется в специальной сумке, поэтому проблем с хранением и транспортировкой у вас не возникнет.
Комплект постоянного света состоит из двух светодиодных осветителей, двух стоек высотой 2 м и двух софтбоксов 50x70 см. Комплект упаковывается в удобную сумку для транспортировки.
Комплект студийного света FST LED-1682RGB KIT можно использовать для съемки различных типов:
- в домашней полупрофессиональной съемке;
- в фотосъемке товарной продукции для магазинов;
- в видеосъемке интервью;
- в предметной фотосъемке в студии;
- в проведении съемок обучающих уроков и видеобзоров;
- в видеосъемке любительского короткометражного кино.
Технические характеристики осветителей:
Количество светодиодов : 84W+84Y , 42RGB LEDS
Мощность : W/Y - 45W, RGB - 30W, RGB ( 6 основных цветов)
Спецэффекты : есть, 4 ( вспышки, цветовой круг, затухание и мерцание)