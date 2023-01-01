Описание

Комплект из 2 светодиодных осветителей мощностью по 45 Вт каждый, с 2 софтбоксами 50х70 см, 2 стойками высотой до 220 см и сумкой для хранения и транспортировки. Переключаемая температура света, 2700 / 5500 К, позволяет лучше адаптировать свет от приборов этого комплекта к свету других источников. Софтбоксы обеспечивают мягкое рассеивание света. Яркость плавно регулируется ручкой на обратной стороне каждой панели. Осветители питаются напрямую от сети, покупка дополнительных адаптеров не требуется.

Данный комплект хорошо подходит для съемки видео, а также для предметной фотосъемки и съемки для каталогов.