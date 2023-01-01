Комплект постоянного света FST LED-1682 Kit, светодиодный, 2х45 Вт, 5500 / 2700 К
Код товара : УТ-00029207
Артикул : УТ-00000369
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
45 + 45 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
да, 220 В
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Комплектация
2 осветителя, 2 стойки, 2 софтбокса 50х70 см, сумка
Особые характеристики
размеры сумки 75 х 25 х 25 см
Описание
Комплект из 2 светодиодных осветителей мощностью по 45 Вт каждый, с 2 софтбоксами 50х70 см, 2 стойками высотой до 220 см и сумкой для хранения и транспортировки. Переключаемая температура света, 2700 / 5500 К, позволяет лучше адаптировать свет от приборов этого комплекта к свету других источников. Софтбоксы обеспечивают мягкое рассеивание света. Яркость плавно регулируется ручкой на обратной стороне каждой панели. Осветители питаются напрямую от сети, покупка дополнительных адаптеров не требуется.
Данный комплект хорошо подходит для съемки видео, а также для предметной фотосъемки и съемки для каталогов.