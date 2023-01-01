Лампа FST L-E27-LED30, светодиодная, 30 Вт, 3000-6000К, Е27
Код товара : УТ-00057711
Артикул : УТ-00000807*
1 490 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Светодиодная лампа FST L-E27-LED 30 Вт обеспечивает широкий световой поток с регулируемой яркостью и температурой белого: от 3000 до 6000К. Для управления этими параметрами в комплекте идет пульт ДУ. Подходит для использования в осветителях с цоколями E26 / E27 для фотографии и видео съемки.