Светодиодная лампа FST L-E27-LED 30 Вт обеспечивает широкий световой поток с регулируемой яркостью и температурой белого: от 3000 до 6000К. Для управления этими параметрами в комплекте идет пульт ДУ. Подходит для использования в осветителях с цоколями E26 / E27 для фотографии и видео съемки.