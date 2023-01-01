Светодиодная лампа FST L-E27-LED25 благодаря своей конструкции обеспечивает всенаправленный световой поток цветовой температуры 5400К +/- 100К (дневной свет). Подходит для использования в осветителях с цоколями E26 / E27 для фотографии и видео съемки. Мощность 25 Вт.