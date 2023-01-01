Лампа FST L-E27-LED25, светодиодная, 25 Вт, 5400К, Е27
Код товара : УТ-00057710
Артикул : УТ-00000806
599 ₽
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Светодиодная лампа FST L-E27-LED25 благодаря своей конструкции обеспечивает всенаправленный световой поток цветовой температуры 5400К +/- 100К (дневной свет). Подходит для использования в осветителях с цоколями E26 / E27 для фотографии и видео съемки. Мощность 25 Вт.