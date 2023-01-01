Лампа FST L-E27-26W, люминесцентная, Е27, 26 Вт
Код товара : УТ-00041911
Артикул : 00-00000044
520 ₽
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Люминесцентная лампа 26 Вт, предназначена для использования в осветительных приборах. Цоколь Е27, цветовая температура 5500К (холодный свет), индекс цветопередачи CRI 85.