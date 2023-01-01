Сумка FST L-8040 для студийного оборудования
Код товара : УТ-00051954
Артикул : УТ-00000356
4 185 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Сумка FST L-8040 с уплотненными стенками и дном предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. Плечевой ремень для переноски в комплекте. Длина: 80 см, ширина: 25 см, высота: 40 см.