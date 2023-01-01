Сумка FST L-8020, для студийного оборудования
Код товара : УТ-00041892
Артикул : УТ-00000355
3 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Сумка с уплотненными стенками и дном, предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. Плечевой ремень в комплекте. Длина 80 см, ширина 25 см, высота 26 см.