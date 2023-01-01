Система подвеса фона FST L-3300D, 330 х 330 см
Код товара : УТ-00060549
Артикул : 00-00000211
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
5.600
Описание
Универсальная система подвеса фона FST L-3300D. Телескопические горизонтальные и вертикальные направляющие позволяют регулировать как высоту, так и ширину системы. В отличие от «ворот» на базе 2 стоек и перекладины, данная система устанавливается компактно, ножки не мещают проходу и установке осветителей. Второе отличие: система позволяет натянуть тканевые фоны, чтобы они висели без складок. В комплекте предусмотрены различные виду клипс-прищепок для крепления пластиковых, тканевых, виниловых фонов. Также есть сумка для хранения и транспортировки.
- Высота: 105 - 330 см
- Ширина: 175 - 330 см