Универсальная система подвеса фона FST L-3300D. Телескопические горизонтальные и вертикальные направляющие позволяют регулировать как высоту, так и ширину системы. В отличие от «ворот» на базе 2 стоек и перекладины, данная система устанавливается компактно, ножки не мещают проходу и установке осветителей. Второе отличие: система позволяет натянуть тканевые фоны, чтобы они висели без складок. В комплекте предусмотрены различные виду клипс-прищепок для крепления пластиковых, тканевых, виниловых фонов. Также есть сумка для хранения и транспортировки.