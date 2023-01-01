Система подвеса фона FST L-2804
Код товара : УТ-00033348
Артикул : УТ-00000111
2 295 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Стойка с перекладиной и 2 зажимами для крепления небольших фонов, шириной приблизительно до 1 м (ширина перекладины 82 см). Подходит для пластиковых, бумажных и нетканых фонов, а также для тканевых фонов на пружине, отражателей и флагов. Максимальная высота стойки: 2 м, в сложенном положении: 0.8 м. Общий вес: около 1 кг. Фоны продаются отдельно.