Стойка с перекладиной и 2 зажимами для крепления небольших фонов, шириной приблизительно до 1 м (ширина перекладины 82 см). Подходит для пластиковых, бумажных и нетканых фонов, а также для тканевых фонов на пружине, отражателей и флагов. Максимальная высота стойки: 2 м, в сложенном положении: 0.8 м. Общий вес: около 1 кг. Фоны продаются отдельно.