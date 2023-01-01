Описание

Люминесцентный осветитель FST KF-130II с софтбоксом 60x90 см позволит в любом интерьере создать профессиональный студийный свет. Осветитель оснащен пятью патронами с цоколем E27 и мощными лампами дневного света по 45 Вт каждая. Цветовая температура 5500 К. На задней поверхности прибора имеются пять тумблеров — отдельно для каждой лампы. Это позволяет включать необходимое количество ламп и таким образом регулировать яркость прибора. Софтбокс размером 60x90 см обеспечивает мягкий свет, хорошо подходящий для портретной или предметной съемки, а также для видеозаписи. Он легко монтируется и снимается с прибора при необходимости перевозки.

Благодаря стандартным цоколям E27 лампы легко заменяются в случае перегорания. Их также можно заменить на светодиодные лампы.