Комплект постоянного света FST KF-104LED Kit II, светодиодный, 2х100 Вт
Код товара : УТ-00071492
Артикул : 00-00000312
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект постоянного света FST KF-104LED Kit II включает 2 осветителя со встроенными софтбоксами 50х70 см, 2 стойки высотой до 220 см, 8 лампочек и сумку для хранения всего комплекта. Осветители используют стандартные светодиодные лампочки мощностью 25 Вт с цоколем Е27, которые включаются и выключаются попарно, таким образом можно регулировать яркость: 50% или 100%. Софтбоксы монтируются в специальные гнезда, замена на модели другого размера или формы не предусмотрена. Серебристая внутренняя поверхность и 2 тканевых рассеивателя (внешний и внутренний) обеспечивают мягкое освещение без глубоких теней. Вы также можете использовать осветители без рассеивателей, чтобы сделать свет более жестким, а световой рисунок – более контрастным.
Комплект может использоваться для оборудования небольших фотостудий (фото на документы, предметная съемка для каталогов), а также для съемки видео. Поскольку осветители используют пассивное охлаждение, они работают абсолютно бесшумно и не мешают записи звука. Цветовая температура: холодный дневной свет, 5400К. Приборы работают от электросети 220 В.
Комплектация:
- Осветитель FST KF-104 - 2 шт
- Лампа FST L-E27-LED25 - 8 шт
- Софтбокс FST 60x80 см. - 2 шт.
- Стойки FST LS-220 - 2 шт.
- Сумка FST KB-86 - 1 шт.