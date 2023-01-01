Осветитель FST KF-104II, люминесцентный, 4х26Вт + софтбокс 50х70 см
Код товара : УТ-00046295
Артикул : УТ-00000379
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
104 Вт
Регулировка мощности, диапазон
100% / 50% / выкл.
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
есть, 220В
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
Лампа FST L-E27-26 Вт – 4 шт / Софтбокс 50x70 см / Осветитель на 4 лампы
Описание
Люминесцентный осветитель KF-104II поставляется в комплекте с софтбоксом размером 50 на 70 сантиметров и 4 лампами мощностью 26 Вт каждая. Запаса мощности достаточно для студийной съемки. Люминесцентные лампочки отличаются равномерным и мягким свечением, поэтому они отлично подходят не только для фотосъемки, но и съемки видеороликов.
Цветовая температура составляет 5500К, что аналогичного белому дневному свету. Благодаря этому фотографии практически не содержат шумов и имеет хорошую цветопередачу. Осветитель легко собирается и разбирается. Особенно он незаменим во время командировок.
Для питания осветителя используется стандартная сеть на 220 Вт. Однако устройство может работать от аккумулятора или генератора. Уровень потребления энергии незначительный. В процессе эксплуатации люминесцентный осветитель KF-104 не нагревается, поэтому он может работать бесперебойно в течение многих часов. В случае выхода из строя одной лампочки, ее можно быстро заменить на другую. Управление устройством осуществляется за счет несколько кнопок на корпусе. Мы предлагаем приобрести люминесцентный осветитель по выгодной цене.
Мощность: 104Вт.
4 лампы х 26Вт в комплекте с софтбоксом 50x70 см.