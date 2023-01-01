Фотозонт FST UС-80, 80 см, комбинированный
Код товара : УТ-00031248
Артикул : УТ-00000118
1 320 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Комбинированный фотозонт FST UС-80 может работать как на просвет, так и на отражение (нейтральная белая поверхность). Диаметр 80 см.
Комбинированные зонты позволяют сэкономить место и деньги, но имеют свои особенности: а именно, более высокий коэффициент потери света при использовании на отражение. Это происходит из-за того, что отражающая поверхность находится под просветной, поэтому свету приходится дважды проходить полупрозрачный слой.