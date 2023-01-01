Описание

Комбинированный фотозонт FST UС-100 может работать как на просвет, так и на отражение (нейтральная белая поверхность). Диаметр 100 см.

Комбинированные зонты позволяют сэкономить место и деньги, но имеют свои особенности: а именно, более высокий коэффициент потери света при использовании на отражение. Это происходит из-за того, что отражающая поверхность находится под просветной, поэтому свету приходится дважды проходить полупрозрачный слой.