Описание

Зонт на отражение глубокой параболической формы. Подобная форма придает световому потоку большую направленность, а белая поверхность обеспечивает более рассеянный, более мягкий свет – эффект, сравнимый с октабоксами. 16 спиц обеспечивают форму, максимально близкую к кругу, что создает приятные круглые блики в глазах модели. Зонт быстро приводится в готовность (за считанные секунды) и может использоваться с осветительными приборами без байонетного соединения (накамерные вспышки, лампы-вспышки, моноблоки начального уровня, генераторные головки). Благодаря перечисленным свойствам большие 16-спицевые зонты популярны для съемки с выездом на локацию.

Стойка и осветительный прибор не входят в комплект.