Описание

Большой 16-спицевый просветной зонт диаметром 190 см. Создает широкий заполняющий свет, освещающий очень большую площадь. Хорошо подходит для групповых портретов и тому подобных сюжетов. Зонт быстро приводится в готовность (за считанные секунды) и может использоваться с осветительными приборами без байонетного соединения (накамерные вспышки, лампы-вспышки, моноблоки начального уровня, генераторные головки). Благодаря перечисленным свойствам большие 16-спицевые зонты популярны для съемки с выездом на локацию.

Стойка и осветительный прибор не входят в комплект.