Фотозонт FST 16Т-190, просветной, 190 см
Код товара : УТ-00042850
Артикул : УТ-00000733
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Большой 16-спицевый просветной зонт диаметром 190 см. Создает широкий заполняющий свет, освещающий очень большую площадь. Хорошо подходит для групповых портретов и тому подобных сюжетов. Зонт быстро приводится в готовность (за считанные секунды) и может использоваться с осветительными приборами без байонетного соединения (накамерные вспышки, лампы-вспышки, моноблоки начального уровня, генераторные головки). Благодаря перечисленным свойствам большие 16-спицевые зонты популярны для съемки с выездом на локацию.
Стойка и осветительный прибор не входят в комплект.