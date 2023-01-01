Фотозонт FST 16BS-152, серебристый, 152 см
Код товара : УТ-00042848
Артикул : УТ-00000731*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Большой 16-спицевый зонт диаметром 152 см. Благодаря большой площади поверхности создает эффект мягкого освещения, сравнимый с октабоксом, а форма зонта создает приятные круглые блики в глазах модели. При этом, в отличие от софтбокса, зонт приводится в готовность за считанные секунды и может использоваться с осветительными приборами без байонетного соединения (накамерные вспышки, моноблоки начального уровня). Благодаря перечисленным свойствам большие 16-спицевые зонты популярны для съемки с выездом на локацию.
Диаметр 152 см: отлично подходит для поясных и ростовых портретов. Внутренняя поверхность серебристая, спицы из фибергласса.
Стойка и осветительный прибор не входят в комплект.