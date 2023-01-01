Описание

Большой 16-спицевый зонт диаметром 152 см. Благодаря большой площади поверхности создает эффект мягкого освещения, сравнимый с октабоксом, а форма зонта создает приятные круглые блики в глазах модели. При этом, в отличие от софтбокса, зонт приводится в готовность за считанные секунды и может использоваться с осветительными приборами без байонетного соединения (накамерные вспышки, моноблоки начального уровня). Благодаря перечисленным свойствам большие 16-спицевые зонты популярны для съемки с выездом на локацию.

Диаметр 152 см: отлично подходит для поясных и ростовых портретов. Внутренняя поверхность серебристая, спицы из фибергласса.

Стойка и осветительный прибор не входят в комплект.