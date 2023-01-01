Фотозонт FST B/S 190 см, 16-угольный, серебристый
Код товара : УТ-00031245
Артикул : УТ-00000258
4 720 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Большой фотозонт, подходящий для съемки портрета в полный рост, а также для групповых снимков. Серебристая поверхность дает холодный, достаточно жесткий свет. Диаметр 190 см.
Зонты часто используются для выездной и студийной съемки в качестве недорогого, бюджетного решения. Они универсальны, и подходят к большинству осветительных приборов, включая те, на которые невозможно установить софтбокс. Зонты не занимают много места и быстро готовятся к съемке.