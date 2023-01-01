Описание

Большой фотозонт, подходящий для съемки портрета в полный рост, а также для групповых снимков. Серебристая поверхность дает холодный, достаточно жесткий свет. Диаметр 190 см.

Зонты часто используются для выездной и студийной съемки в качестве недорогого, бюджетного решения. Они универсальны, и подходят к большинству осветительных приборов, включая те, на которые невозможно установить софтбокс. Зонты не занимают много места и быстро готовятся к съемке.