Фон FST B-33 Chromagreen из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 135 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Зеленый хромакей используется в фото- и видеосъемке для удобства замены фона.