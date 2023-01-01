Фон FST B-33 Extra White из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 125 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Белый фон хорошо подходит для съемки в высоком ключе (high key), создания мягкого освещения с низким контрастом. Может использоваться в фото- и видеосъемке.