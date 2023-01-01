Фон FST B33-125 green, 3х3 м, тканевый, зеленый
Код товара : УТ-00060903
Артикул : 00-00000241
2 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фон FST B-33 Chromagreen из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 125 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Зеленый хромакей используется в фото- и видеосъемке для удобства замены фона.