Фон FST BP-025, складной, 150х200 см, белый
Код товара : УТ-00032918
Артикул : УТ-00000333
3 030 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Белый хлопковый фон на упругом стальном каркасе, который складывается и раскладывается за считанные секунды. Ткань – хлопок. Размер в рабочем состоянии 150х200 см, диаметр в сложенном состоянии – около 70 см. Фон можно повесить на любой крючок или просто прислонить к стене. В комплекте чехол для хранения и транспортировки.