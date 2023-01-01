Белый хлопковый фон на упругом стальном каркасе, который складывается и раскладывается за считанные секунды. Ткань – хлопок. Размер в рабочем состоянии 150х200 см, диаметр в сложенном состоянии – около 70 см. Фон можно повесить на любой крючок или просто прислонить к стене. В комплекте чехол для хранения и транспортировки.