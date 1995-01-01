Раскладной фон типа «зеленый хромакей» хорошо подходит для выездной съемки: компактно складывается, легко устанавливается, не требует каких-либо дополнительных крепежей или подпорок. Система фиксации на основе пантографа работает автоматически, достаточно просто потянуть ручку вверх или вниз. Механизм намотки не позволяет фону заминаться или заламываться, что также критично. Полотно выполнено из непрозрачного матового полиэстера с заливкой обратной стороны и соответствует цвету #354С по цветовой палитре Pantone. Жесткий кейс для хранения и переноски одновременно является и корпусом фона.