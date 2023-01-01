Фон FST пластиковый, 100 х 200 cм, матовый, серый
Код товара : УТ-00032133
Артикул : УТ-00000324
1 600 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Пластиковый серый матовый фон, хорошо подходит для фото на документы, для съемки в каталоги и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 1 х 2 метра. Толщина 0.4 мм.