Фон FST пластиковый, 100 х 120 см, матовый, розовый
Код товара : УТ-00060412
Артикул : УТ-00000279*
1 099 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Пластиковый розовый матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 см.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.