Фон FST пластиковый, 100 х 120 см, матовый, розовый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00060412 Артикул : УТ-00000279*



Пластиковый розовый матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 см. Задать вопрос 1 099 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Пластиковый розовый матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 см.

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