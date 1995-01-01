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Фон FST Foto Blue 1027, бумажный, 2.7 х 11 м, синий

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076192 Артикул : УТ-00000517



Бумажный фон из плотной матовой бумаги, не создающей бликов. Поставляется в рулоне шириной 2.75 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Цвет синий. Внутренний диаметр трубы 47мм. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Бумажный фон из плотной матовой бумаги, не создающей бликов. Поставляется в рулоне шириной 2.75 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Цвет синий. Внутренний диаметр трубы 47мм.

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