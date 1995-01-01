Фон FST Foto Blue 1027, бумажный, 2.7 х 11 м, синий
Код товара : УТ-00076192
Артикул : УТ-00000517
Предзаказ
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Бумажный фон из плотной матовой бумаги, не создающей бликов. Поставляется в рулоне шириной 2.75 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Цвет синий. Внутренний диаметр трубы 47мм.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.