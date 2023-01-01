Универсальная легкосборная рама 1х2м с двумя установочными пятками и пятью фонами в комплекте. Может использоваться как флаг, отсекающий паразитное освещение, либо как смягчающий рассеиватель или отражатель в зависимости от используемого фона. Белую и черную поверхности можно также использовать в качестве фона для фото- или видеосъемки.