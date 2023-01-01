Фрост-рама FST FLR-12, 1 х 2 м, складная, с 5 фонами
Код товара : УТ-00047953
Артикул : УТ-00000573
14 850 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
4.000
Описание
Универсальная легкосборная рама 1х2м с двумя установочными пятками и пятью фонами в комплекте. Может использоваться как флаг, отсекающий паразитное освещение, либо как смягчающий рассеиватель или отражатель в зависимости от используемого фона. Белую и черную поверхности можно также использовать в качестве фона для фото- или видеосъемки.
В комплекте:
- Фон серебристый / золотой (2-сторонний)
- Фон белый / черный (2-сторонний)
- Фон белый на просвет
- Металлическая сборная рама
- Сумка