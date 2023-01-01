Патрон FST FLH для лампы-вспышки и зонта
Код товара : УТ-00068779
Артикул : УТ-00000015
529 ₽
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Описание
Патрон FST FLH со стандартным цоколем Е27 позволяет установить лампу-вспышку или обычную светодиодную / люминесцентную лампу постоянного света. Отверстие для зонта совместимо с большинством имеющихся на рынке фотозонтов: как просветных, так и зонтов на отражение. Кронштейн позволяет свободно регулировать наклон установленной лампы. Для работы патрон необходимо подключить к стандартной электросети 220В 50Гц. Устанавливается на студийную стойку с пальцем диаметра 5/8" (16 мм).