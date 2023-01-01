Светодиодный осветитель FST FL-60B, 100 Вт, 3200-5500К
Код товара : УТ-00068200
Артикул : 00-00000209*
9 890 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Постоянный свет FST FL-60B мощностью по 100 Вт каждая, с регулировкой цветовой температуры в пределах от 3200 до 5500K. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, царапинам и высоким нагрузкам. Охлаждение активное: для защиты от перегрева при длительной работе предусмотрен вентилятор. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.
- Светодиодная осветитель FST FL-60B (панель, сетевой адаптер, шнур питания, адаптер-крепление на стойку)