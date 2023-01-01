Постоянный свет FST FL-60B мощностью по 100 Вт каждая, с регулировкой цветовой температуры в пределах от 3200 до 5500K. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, царапинам и высоким нагрузкам. Охлаждение активное: для защиты от перегрева при длительной работе предусмотрен вентилятор. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.