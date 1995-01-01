Комплект постоянного света FST FL-60B III Video KIT, 3х100 Вт, 3200-5500К
Код товара : УТ-00073630
Артикул : 00-00000316
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект постоянного света FST FL-60B III Video KIT сделан на основе трёх светодиодных панелей FST FL-60B, мощностью по 100 Вт каждая, с регулировкой цветовой температуры в пределах от 3200 до 5500K. Корпус приборов выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, царапинам и высоким нагрузкам. Охлаждение активное: для защиты от перегрева при длительной работе предусмотрен вентилятор. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. В комплекте также идут три напольные компактные стойки длиной всего 48 см в сложенном виде. Также есть сумка для хранения и транспортировки.
Комплект прекрасно подойдет для рекламной, предметной фотосъемки, а также для записи интервью, блогов, прямых эфиров и так далее.
Комплектация:
- Светодиодная осветитель FST FL-60B (панель, сетевой адаптер, шнур питания, адаптер-крепление на стойку) – 3 шт.
- Стойка компактная студийная – 3 шт.
- Сумка для хранения и транспортировки