Описание

Комплект постоянного света FST FL-60B III Video KIT сделан на основе трёх светодиодных панелей FST FL-60B, мощностью по 100 Вт каждая, с регулировкой цветовой температуры в пределах от 3200 до 5500K. Корпус приборов выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, царапинам и высоким нагрузкам. Охлаждение активное: для защиты от перегрева при длительной работе предусмотрен вентилятор. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. В комплекте также идут три напольные компактные стойки длиной всего 48 см в сложенном виде. Также есть сумка для хранения и транспортировки.

Комплект прекрасно подойдет для рекламной, предметной фотосъемки, а также для записи интервью, блогов, прямых эфиров и так далее.

Комплектация: