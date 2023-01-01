В комплект осветителя FST FK-LED40 входит светодиодная лампа 25 Вт дневной температуры свечения (5400К), быстрораскладной софтбокс зонтичного типа 40x40 см с цоколем Е27, а также студийная стойка высотой 210 см. Комплект может применяться в предметной, портретной фотосъемке, съемке на документы, съемке видео, онлайн-стримов и так далее. Комплект не занимает много места при хранении, легко и быстро собирается и разбирается при необходимости.