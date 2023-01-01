Осветитель FST FK-LED30B Kit, 3000-6000 К, 30 Вт
Код товара : УТ-00052543
Артикул : 00-00000178
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
30 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, с помощью пульта ДУ
Дистанционное управление
Есть
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
6000
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Прочие характеристики
Комплектация
cофтбокс FST SB-015 50x70 см, лампа FST L-E27-LED30, стойка FST LS-210 см, пульт ДУ
Описание
Комплект студийного света FST FK-LED30B имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит для начинающих фотографов / видеографов или для профессионалов с ограниченным бюджетом. Комплект включает светодиодную лампу с регулироемой яркостью и цветовой температурой, быстрораскладной софтбокс 50х70 см (зонтичного типа, со встроенным патроном Е27) и стойку высотой 210 см.
Софтбокс обеспечивает направленный потом мягкого, рассеянного света, который можно быстро превратить в жесткий свет с глубокими тенями – достаточно просто снять рассеиватель. Лампа FST L-E27-LED30 идет в комплекте с пультом дистанционного управления. Комплект хорошо подходит для организации небольшой домашней студии, фото на документы, записей видеоблога и так далее.