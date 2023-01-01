Описание

Комплект студийного света FST FK-LED30B имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит для начинающих фотографов / видеографов или для профессионалов с ограниченным бюджетом. Комплект включает светодиодную лампу с регулироемой яркостью и цветовой температурой, быстрораскладной софтбокс 50х70 см (зонтичного типа, со встроенным патроном Е27) и стойку высотой 210 см.

Софтбокс обеспечивает направленный потом мягкого, рассеянного света, который можно быстро превратить в жесткий свет с глубокими тенями – достаточно просто снять рассеиватель. Лампа FST L-E27-LED30 идет в комплекте с пультом дистанционного управления. Комплект хорошо подходит для организации небольшой домашней студии, фото на документы, записей видеоблога и так далее.