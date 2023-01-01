Комплект FST FK-LED30B III Kit, 30 Вт, 3000-6000 K, светодиодный
Код товара : УТ-00060326
Артикул : 00-00000226
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
30 Вт
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
6000
Работа от сети
100-250 V
Описание
Комплект студийного света FST FK-LED30B III kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная БИКОЛОРНАЯ лампа 30 Вт с возможностью управления от пульта, который идет в комплекте и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27 40x60 см. Применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 3000-6000 К.
В комплекте:
- Софтбокс FST SB-015 50x50 см, патрон Е27
- Лампа FST L-E27-LED30 , 30 Вт
- Стойка FST LS-210 см