Осветитель FST FK-LED25 Kit, 5400 К, 25 Вт
Код товара : УТ-00052544
Артикул : 00-00000177
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
25 Вт
Индекс CRI
90
Световой поток, лм
2200
Минимальная цветовая температура, K
5400
Максимальная цветовая температура, K
5400
Работа от сети
100 - 250 В
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Прочие характеристики
Комплектация
Софтбокс FST SB-015 50x70 см, лампа FST L-E27-LED25 25 Вт, стойка FST LS-210 см
Описание
Комплект постоянного света FK-LED25 включает быстрораскладной софтбокс зонтичного типа 50х70 см со встроенным стандартным патроном Е27, светодиодную лампу L-E27-LED25 мощностью 25 Вт и складную стойку максимальной высотой 210 см. Тканевый рассеиватель софтбокса обеспечивает мягкое направленное освещение. Комплект подходит для организации домашней фото- и видеостудии: портретная съемка, видеоблогинг и так далее.