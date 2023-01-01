Комплект постоянного света FK-LED25 включает быстрораскладной софтбокс зонтичного типа 50х70 см со встроенным стандартным патроном Е27, светодиодную лампу L-E27-LED25 мощностью 25 Вт и складную стойку максимальной высотой 210 см. Тканевый рассеиватель софтбокса обеспечивает мягкое направленное освещение. Комплект подходит для организации домашней фото- и видеостудии: портретная съемка, видеоблогинг и так далее.