Комплект постоянного света FST FK-5070, люминесцентный, 85 Вт, 50х70 см
Код товара : УТ-00031759
Артикул : УТ-00000119
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект постоянного света состоит из прямоугольного софтбокса 50х70 см, держателя с патроном Е27, люминесцентной лампы на 85 Вт и стойки FST L-210 (210 см). Софтбокс обеспечивает равномерное рассеивание света, с мягкими тенями и без бликов. Освещенность примерно соответствует лампам накаливания мощностью 500 Вт. Люминесцентная лампа практически не нагревается во время работы, ее также можно заменить на светодиодные лампы с широко распространенным цоколем E27. Устанавливать лампы накаливания не рекомендуется, т.к. это может привести к перегреву прибора.