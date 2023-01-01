Комплект постоянного света состоит из прямоугольного софтбокса 50х70 см, держателя с патроном Е27, люминесцентной лампы на 85 Вт и стойки FST L-210 (210 см). Софтбокс обеспечивает равномерное рассеивание света, с мягкими тенями и без бликов. Освещенность примерно соответствует лампам накаливания мощностью 500 Вт. Люминесцентная лампа практически не нагревается во время работы, ее также можно заменить на светодиодные лампы с широко распространенным цоколем E27. Устанавливать лампы накаливания не рекомендуется, т.к. это может привести к перегреву прибора.