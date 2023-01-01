Комплект постоянного света FST FK-5070, 125Вт, 5500K
Код товара : УТ-00057185
Артикул : УТ-00000512
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
125 Вт.
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Описание
Набор люминесцентного осветителя FST FK-5070 предназначен для направленного освещения выбранного участка фотостудии. В его основе - квадратный софтбокс SB015 с длиной стороны 50 см. Трехсекционная стойка FST L-210 в сложенном состоянии имеет длину всего 70 см, но в рабочем может иметь высоту в пределах от 84 см до 210 см.
Она изготовлена из алюминия, поэтому при небольшом весе, чуть более 1 кг, имеет достойный уровень прочности и выдерживает нагрузку до 2,5 кг. Люменесцентная лампа FST L-E27 имеет мощность 125 Вт и светит с цветовой температурой 5500K, она оснащена цоколем Эдисона E27 для ламп накаливания, что позволяет применять ее во многих стандартных осветительных приборах.